Проект моста на остров Татышев прошел госэкспертизу

В Красноярске проект велопешеходного моста на остров Татышев получил положительное заключение государственной экспертизы. Так, новый мост соединит остров с микрорайоном Зеленая Роща. Его планируют построить в районе улицы Якутской — правее по течению от старого моста, разрушенного наводнением в 1988 году. По информации мэрии, аварийную конструкцию планируется демонтировать. Мост будет выполнен с четырьмя архитектурными пилонами и системой тросов, на нем предусмотрят пешеходные зоны с обеих сторон и двустороннюю велодорожку. Также установят освещение, дорожные знаки и архитектурную подсветку, а подходы к мосту организуют с помощью насыпей с возможностью прохода и проезда под ними. Следующий этап — поиск подрядчика для строительства. К работам планируем приступить в этом году, — уточнил глава Красноярска Сергей Верещагин. Завершить строительство планируется к 400-летию Красноярска. Проект станет частью развития туристической инфраструктуры острова Татышев — здесь также продлят пешеходные и велосипедные маршруты. Напомним, что Красноярск станет Всероссийской студенческой стройкой в ходе подготовки к празднованию 400-летия.