В Хабаровске покупатель не устоял перед чужим телефоном

Камеры помогли быстро вычислить подозреваемого.

В Хабаровске 20-летняя продавец-кассир лишилась телефона прямо на рабочем месте — устройство пропало с прилавка, пока она отвлеклась, — сообщает hab.aif.ru.

Инцидент произошёл в магазине на улице Халтурина в Индустриальном районе. Девушка оставила мобильный телефон стоимостью около 17 тысяч рублей на прилавке и занялась работой. Спустя короткое время она обнаружила, что устройство исчезло.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Это позволило установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний житель микрорайона «Пятая площадка», ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.

Похищенный телефон изъят и возвращён. Сам мужчина дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы», — сообщил hab.aif.ru старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Иногда хватает пары минут и чужой невнимательности — а дальше всё решают камеры и привычка брать то, что не твоё.