Фейковый указ губернатора распространяется в Иркутской области

Неизвестные рассылают его по предприятиям региона.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области руководителям предприятий и сотрудникам рассылают фейковый указ губернатора. Об этом предупредили в министерстве цифрового развития региона.

«Руководители и сотрудники различных предприятий Иркутской области начали получать письма с якобы указом губернатора региона. В подложном документе говорится о квотах по количеству сотрудников, которые должны отправиться на СВО от каждого предприятия», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что указ ложный. Рекомендуется не реагировать на подобные провокации.

Ранее сообщалось о том, что мошенники за три дня выманили у иркутян более 12 млн рублей.