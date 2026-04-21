Фейковый указ губернатора распространяется в Иркутской области

В Иркутской области руководителям предприятий и сотрудникам рассылают фейковый указ губернатора. Об этом предупредили в министерстве цифрового развития региона.
«Руководители и сотрудники различных предприятий Иркутской области начали получать письма с якобы указом губернатора региона. В подложном документе говорится о квотах по количеству сотрудников, которые должны отправиться на СВО от каждого предприятия», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что указ ложный. Рекомендуется не реагировать на подобные провокации.
