Уязвимости в банковских приложениях выросли в 10 раз — риск для данных

Число уязвимостей высокого и критического уровня в популярных приложениях банков, микрозаймов и страховых компаний за два года выросло в десять раз. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании AppSec solutions.
По данным анализа 90 приложений, всего выявлено 3 555 уязвимостей, из которых 2 006 признаны опасными. Для сравнения, в 2023 году было обнаружено около 4,5 тысячи проблем, однако лишь 183 из них относились к высокому или критическому уровню.
В 2024 году специалисты зафиксировали 1 583 уязвимости, при этом 569 из них представляли серьезную угрозу. Таким образом, доля критических проблем в отрасли заметно увеличилась.
Как пояснил руководитель направления анализа защищенности мобильных приложений AppSec solutions Никита Пинаев, финансовые сервисы опережают другие отрасли по числу опасных уязвимостей. Это связано с тем, что в коде таких приложений часто содержится чувствительная информация.
По его словам, подобные уязвимости могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к персональным данным и банковским реквизитам пользователей.
