Коррупционый скандал в Москве: двое сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестованы за взятки

Тем временем в России составили портрет типичного коррупционера. Обычно взятки берут мужчины в возрасте от 30 до 49 лет с высшим образованием, семьей и без предыдущих судимостей. При этом почти половина россиян говорят, что их пытались склонить к даче взятки или намекали, что это поможет решению какого-либо вопроса.