Коррупционый скандал в Москве: двое сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ арестованы за взятки

Двое сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) отправлены под арест. Такое решение принял суд в российской столице, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идёт о коррупционном деле. Сотрудников РАН подозревают во взяточничестве, а замдиректора ИНТЭЛ — в даче взятки.
По данным следствия, сотрудники РАН получили взятки в крупном размере от кандидатов на получение грантов, одним из которых был замдиректора ИНТЭЛ.
Сообщается, что никто из арестованных не признал вину.
Напомним, только за три месяца 2026 года у российских коррупционеров изъяли больше 150 миллиардов рублей.
