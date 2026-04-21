Бюджет Красноярского края за первый квартал 2026 года исполнен с профицитом

Губернатор Михаил Котюков провел заседание президиума правительства Красноярского края, на котором были представлены итоги исполнения регионального бюджета за первый квартал 2026 года.
Доходы составили 110,7 млрд рублей — 24,5% от годового плана, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами, несмотря на непростые внешние условия: ограничения, разнонаправленная динамика цен на сырьевых и валютных рынках.
«Внешние факторы серьезно влияют на экономику. Именно поэтому состояние бюджета — доходы и расходы — должно быть у правительства края на ежедневном контроле. Не только на краевом, но и на муниципальном уровне. При этом выполнение социальных обязательств — безусловный приоритет», — отметил Михаил Котюков.
Снижение поступлений по налогу на прибыль компенсировано ростом других источников: НДПИ — благодаря высоким ценам на золото, НДФЛ — за счет увеличения фондов оплаты труда, а также положительной динамикой по налогу на имущество и неналоговым доходам.
Расходы профинансированы в объеме 102,6 млрд рублей — 20% годового плана, с ростом к прошлому году. В приоритете — социальная сфера: здравоохранение, социальная поддержка, образование, молодежная политика и спорт, а также поддержка участников СВО и членов их семей. Наиболее финансово емкими нацпроектами в первом квартале стали «Семья», «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети».
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, государственный долг Красноярского края сохраняется на безопасном уровне с положительной динамикой. Решение федерального центра о списании части задолженности по бюджетным кредитам в размере 5,5 млрд рублей позволило дополнительно снизить долговую нагрузку и повысить финансовую устойчивость региона.
«В нынешних условиях особенно важно сохранять сбалансированность бюджета, мобилизовать имеющиеся ресурсы и опираться на собственные возможности. Необходимо развивать экономику, укреплять доходную базу и внимательно подходить к расходам, направляя средства на самые важные задачи», — подчеркнул вице-премьер Владимир Бахарь.
Напомним, на минувшей неделе президент страны Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, где обсудил с Правительством РФ текущую ситуацию в российской экономике и ее основных отраслях, а также в системе государственных финансов.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.