Экспорт лесоматериалов из Пермского края в Ирак вырос в 3,5 раза

Поставки лесоматериалов из Пермского края в Ирак значительно увеличились. С начала 2026 года по 20 апреля объем экспорта составил 7,3 тысячи кубометров. Это в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года, когда было отправлено 2,1 тысячи кубометров.