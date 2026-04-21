Экспорт лесоматериалов из Пермского края в Ирак вырос в 3,5 раза

Поставки лесоматериалов из Пермского края в Ирак значительно увеличились. С начала 2026 года по 20 апреля объем экспорта составил 7,3 тысячи кубометров. Это в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года, когда было отправлено 2,1 тысячи кубометров.
Одной из недавних партий стала отправка 128,5 кубометров леса. На нее 17 апреля 2026 года был оформлен фитосанитарный сертификат. Документ выдало Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Перед отправкой вся продукция прошла проверку на карантинные организмы. Контроль проводился в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». По итогам лабораторных исследований вредных карантинных организмов не выявили.