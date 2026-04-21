Новая система контроля ПДД заработала в Астане

В Астане продолжают внедрять интеллектуальные технологии для повышения безопасности на дорогах. В рамках проекта Astana Smart City расширяется.

Источник: DKNews.kz

Что умеют новые камеры

Обновленные алгоритмы позволяют фиксировать больше видов нарушений правил дорожного движения. Речь идет не только о стандартных случаях, но и о поведении водителей за рулем.

Система способна автоматически выявлять:

  • использование мобильных устройств во время вождения
  • непристегнутые ремни безопасности
  • другие факторы, влияющие на безопасность движения

Отмечается, что на данный момент фиксация нарушений работает в тестовом режиме.

Как работает технология

Решения основаны на современных подходах, включая компьютерное зрение и машинное обучение. Это позволяет системе анализировать дорожную обстановку в реальном времени.

В отличие от традиционных камер, новые устройства:

  • распознают поведенческие нарушения водителей
  • обрабатывают данные в единой системе
  • обеспечивают более высокую точность анализа
  • ускоряют реагирование на инциденты

Единая цифровая экосистема

AI-камеры интегрированы в общую цифровую инфраструктуру города. Это дает возможность не просто фиксировать нарушения, а формировать полную картину дорожной ситуации.

Система взаимодействует:

  • с городскими сервисами
  • с государственными информационными системами
  • с платформами управления транспортными потоками

Такой подход помогает эффективнее регулировать движение и снижать нагрузку на дороги.

Вопросы безопасности данных

Особое внимание уделяется соблюдению законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Все решения проходят необходимые процедуры сертификации и внедряются поэтапно.

Разработчики подчеркивают, что защита данных и прозрачность работы системы остаются приоритетом.

Ожидаемый эффект

Власти рассчитывают, что внедрение интеллектуальной видеоаналитики позволит:

  • снизить уровень аварийности
  • повысить дисциплину водителей
  • улучшить дорожную обстановку в городе
  • сделать передвижение более комфортным

Проект рассматривается как один из ключевых элементов цифровой трансформации городской среды.