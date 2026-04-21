Новая система контроля ПДД заработала в Астане

Что умеют новые камеры
Обновленные алгоритмы позволяют фиксировать больше видов нарушений правил дорожного движения. Речь идет не только о стандартных случаях, но и о поведении водителей за рулем.
Система способна автоматически выявлять:
- использование мобильных устройств во время вождения
- непристегнутые ремни безопасности
- другие факторы, влияющие на безопасность движения
Отмечается, что на данный момент фиксация нарушений работает в тестовом режиме.
Как работает технология
Решения основаны на современных подходах, включая компьютерное зрение и машинное обучение. Это позволяет системе анализировать дорожную обстановку в реальном времени.
В отличие от традиционных камер, новые устройства:
- распознают поведенческие нарушения водителей
- обрабатывают данные в единой системе
- обеспечивают более высокую точность анализа
- ускоряют реагирование на инциденты
Единая цифровая экосистема
AI-камеры интегрированы в общую цифровую инфраструктуру города. Это дает возможность не просто фиксировать нарушения, а формировать полную картину дорожной ситуации.
Система взаимодействует:
- с городскими сервисами
- с государственными информационными системами
- с платформами управления транспортными потоками
Такой подход помогает эффективнее регулировать движение и снижать нагрузку на дороги.
Вопросы безопасности данных
Особое внимание уделяется соблюдению законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Все решения проходят необходимые процедуры сертификации и внедряются поэтапно.
Разработчики подчеркивают, что защита данных и прозрачность работы системы остаются приоритетом.
Ожидаемый эффект
Власти рассчитывают, что внедрение интеллектуальной видеоаналитики позволит:
- снизить уровень аварийности
- повысить дисциплину водителей
- улучшить дорожную обстановку в городе
- сделать передвижение более комфортным
Проект рассматривается как один из ключевых элементов цифровой трансформации городской среды.