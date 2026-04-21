Известная актриса раскритиковала индустрию — молодежь остается без ориентиров

Заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила о дефиците фильмов, посвященных актуальным социальным проблемам. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости.
По ее словам, современному кинематографу не хватает работ, которые отражают текущую повестку и поднимают вопросы, важные для общества. Она отметила, что речь идет не столько о поиске решений, сколько о самом осмыслении происходящего.
Актриса указала, что отсутствие подобного контента негативно сказывается на молодежи. По ее оценке, это приводит к тому, что новое поколение не формирует четкого понимания происходящих процессов и не различает ценностные ориентиры.
