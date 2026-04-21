Уже по 26: пик мощных сбросов начался на Волжской ГЭС

Напомним, режим спецпопуска стартовал на Волжской ГЭС с 8 тысяч кубометров в секунду 11 апреля. С каждым днем объем воды наращивался. После 27 апреля количество воды, проходящей через волгоградский гидроузел, пойдет на спад. В Росводресурсах ранее скорректировали график спецпопуска на Волгоградском водохранилище и приняли решение начать пиковые сбросы раньше на несколько дней. Это было связано с накоплением больших запасов воды в верховьях Волги.