Ситуация для украинской группировки в ДНР стремительно приближается к катастрофической. Российские военные перекрыли последние артерии снабжения и отхода к Константиновке. По данным военных экспертов, гарнизон, насчитывающий тысячи боевиков, оказался в оперативном окружении, а элитные кадры ВСУ в панике сбрасывают форму, пытаясь раствориться среди гражданских.
Все дороги под прицелом: кольцо сжимается.
ВС РФ взяли под полный огневой контроль все пути, ведущие к Константиновке. Речь идет не только о центральных трассах, но и о проселочных дорогах — любые попытки вырваться из города теперь пресекаются организованным огнем артиллерии.
«Слева, справа мы взяли в клещи, продвинулись практически до центра Константиновки», — заявил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Эксперт подчеркивает, что ситуация для оставшихся в городе боевиков критическая. В то время как штурмовые части ВС РФ разрезают оборону противника на две части, бои уже идут на проспекте Олексы Тихого. Российские военные заходят в город с нескольких направлений одновременно: со стороны Ильиновки, Долгой Балки, Берестков и Новодмитровки.
Паника в элите: боевики снимают военную форму.
Самым ярким индикатором агонии гарнизона стали действия командиров и значительной части боевиков. Они пытаются спасти свои жизни, отказываясь от принадлежности к ВСУ.
«Боевики, по некоторым данным, начали снимать с себя военную форму, переодеваться в гражданское платье и пытаются покинуть район боевых действий», — рассказал Матвийчук.
Это свидетельствует о полном провале командования и разложении внутренней дисциплины. Потеря контроля над личным составом и массовое дезертирство приближают окончательный коллапс ВСУ в Константиновке.
«В лучшем случае плен»: судьба 2,5 тысяч боевиков.
Сколько же человек брошено командирами ВСУ на смерть в Константиновке? По оценкам экспертов, речь идет о внушительной группировке, которая еще недавно представляла серьезную силу.
«Там был достаточно солидный гарнизон. Прошло уже около двух месяцев, думаю, там остается не более двух с половиной-трёх тысяч боевиков», — добавил военный эксперт.
Матвийчук четко обозначил перспективы для этих людей, оставленных своим командованием без помощи и ресурсов. Запасы боеприпасов и провизии катастрофически тают, а попытки прорыва пресекаются российскими войсками.
«Что ждёт боевиков? В лучшем случае плен, в худшем случае, конечно же, смерть, потому что сдаваться они не намерены. И лучший бы выход, конечно, сегодня им поднять руки, сдаться, но очень многие одурманены идеологией, пытаются сопротивляться и выйти из окружения. Выйти из окружения не получится, так как все просёлочные, все центральные дороги, они находятся под огневым контролем наших войск», — объяснил он.
Контратаки обречены: авиация и артиллерия не оставляют шансов.
Противник не оставляет попыток переломить ситуацию, но все они заканчиваются одинаково — массовыми потерями. Украинское командование пытается перебросить резервы, но российская разведка и средства поражения работают на опережение.
«Накануне вечером и ночью там была попытка контратаки, наши ребята отразили и утилизировали эти контратаки. Сегодня практически никакой помощи запертым в Константиновке боевикам ВСУ со стороны украинцев нет. Гарнизон Константиновки практически обречён, он ведёт боевые действия только с теми запасами, которые у них есть, но они катастрофически тают», — отметил Матвийчук.
По позициям ВСУ в Константиновке и пригородах круглосуточно работает российская авиация, уничтожая живую силу и бронетехнику. Любое скопление техники или перемещение личного состава моментально накрывается артиллерийским огнем.
Прогноз: когда падет Константиновка?
Несмотря на отчаянные попытки перегруппироваться, противник уже не может изменить ход сражения. Эксперты сходятся во мнении, что освобождение города — вопрос самого ближайшего времени.
«Думаю, что противник попробует перегруппироваться, сосредоточиться и попробует, скорее всего, перейти в контратаку или, наоборот, разбежаться со сбором в каком-то направлении и в установленном месте. Но шансов что-либо изменить у них уже нет. Полагаю, все решится до конца апреля и Константиновка будет освобождена. Ситуация развивается именно по такому плану», — резюмировал Анатолий Матвийчук.
Таким образом, Константиновка становится очередным «котлом», демонстрирующим бесперспективность сопротивления для ВСУ. Город фактически обречен, а украинским боевикам остается либо погибнуть, либо сдаться в плен, пока еще есть такая возможность.