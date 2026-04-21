Эксперт Турченко: в восстановлении бойцов СВО применяют сакские грязи

САКИ /Республика Крым/, 21 апреля. /ТАСС/. Лечебные грязи Сакского соленого озера в Крыму оказывают позитивное воздействие при восстановлении участников специальной военной операции (СВО) после ранений, используется опыт, накопленный врачами с конца XIX века.
Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор государственной Сакской гидрогеологической режимно-эксплутационной станции Алексей Турченко.
«Опыт, который был накоплен нашими предками в годы Крымской войны в XIX веке, Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане в 1979—1989 гг. г по лечению грязями Сакского озера, эффективно используется и сейчас. После минно-взрывных травм ребята получают радость движения», — отметил Турченко.
По его словам, сейчас грязи поставляются в 200 санаториев Крыма и юга России. «В Крыму мы обеспечиваем грязью порядка 160 санаторно-курортных учреждений, а в целом по стране, это, в основном юг России, более 200. Появляются новые клиенты. Надо понимать, что очень далеко нашу грязь не повезешь. Она живая, там микроорганизмы. Поэтому, как и любой другой подобный продукт, он имеет свой радиус продаж и радиус поставок», — рассказал Турченко.
Сакская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция была создана 16 апреля 1926 года для изучения и сохранения Сакского соленого озера. Госпредприятие ведет наблюдения за состоянием озера, поддерживая водно-солевой баланс, занимается добычей грязи, рапы и минеральной воды, а также в последние годы производит качественную бальнеогрязевую косметику. В 2025 году на станции впервые с 2014 года было добыто более 3,1 тыс. тонн грязи. Объем лечебной грязи в озере составляет порядка 5 млн тонн.
Площадь Сакского озера 9,7 кв.км. О его целебных свойствах известно с античных времен. Всерьез изучать сакские грязи начали в российский период развития полуострова. В 1807 году французский химик Феликс де Серр провел первый анализ макросостава местного ила, а симферопольский врач Петр Ланг описал свойства и болезни, от которых извлекаемая грязь может исцелять. Реабилитацию в местных санаториях проходили русские воины, участвовавшие в первой обороне Севастополя 1854−1855 годов, участники Великой Отечественной войны (1941−1945 г.г), боевых действий в Афганистане (1979−1989 г.г).