Владельцы iPhone пострадали от блокировки телефонов после обновления iOS

Владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления операционной системы. В сервисных центрах зафиксировали резкий наплыв клиентов с устройствами, которые превратились в «кирпичи».
Проблема возникла после установки iOS 26.4.1. По словам специалистов по ремонту, которых опросил «Вестник Сургутского района», причина кроется в стороннем приложении Telega, которое люди скачивали как альтернативу Telegram. После обновления система пытается удалить эту программу, но в процессе происходит сбой, и телефон зависает. Никакие манипуляции с кнопками не помогают.
Единственное решение — полная перепрошивка устройства. Стоимость услуги варьируется от 1500 до 2500 рублей.
Разработчики Telega отвергают обвинения. Они заявляют, что блокировка телефонов не связана с их приложением, и ссылаются на официальную документацию Apple. В компании Apple утверждают, что все приложения работают в изолированной среде — песочнице, которая ограничивает их доступ к файлам других программ и не позволяет вносить изменения в работу системы. Тем не менее многие техноблогеры советуют воздержаться от скачивания Telega.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.