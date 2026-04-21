Все закрытые ночью аэропорты России вернулись к работе

Росавиация сообщила о возвращении к нормальному графику нескольких аэропортов. Ведомство сняло временные ограничения, которые вводили ради безопасности полётов. Аэродромы открыли утром 21 апреля.

В сообщении говорится, что аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Теперь пассажиры могут планировать вылеты без изменений.

Ограничения действовали с вечера 20 апреля. Некоторые аэровокзалы закрыли в ночь с понедельника на вторник. Сейчас воздушное пространство над регионами открыто.

Ранее Росавиация отозвала указания для российских перевозчиков касательно ОАЭ. Авиакомпании снова могут продавать билеты на рейсы в Объединённые Арабские Эмираты и обратно. Также отменён запрет на транзит через иранское небо. Эти изменения упрощают логистику для авиаперевозчиков.

