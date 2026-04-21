Прыжки через нарты, гонки и дегустация блюд: День оленевода отметили на севере Красноярского края

Поселок Носок — одно из крупнейших национальных поселений Красноярского края, где сохраняется традиционный кочевой уклад жизни. Здесь проживает более полутора тысяч человек, из которых почти 90% являются представителями коренных малочисленных народов — ненцами, ведущими кочевой образ жизни. Советская речка — единственный поселок в Туруханском районе, где представители коренных народов — эвенки и селькупы — продолжают ведение оленеводства.