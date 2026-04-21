В Ростовской области и в Таганроге сняли угрозу применения БПЛА утром 21 апреля

В Ростовской области и Таганроге 21 апреля объявили отбой угрозы применения БПЛА. Об этом сообщила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.
Напомним, вечером в понедельник, 20 апреля в Таганроге был введен, а затем снят режим ракетной опасности. Однако уже ночью была объявлена угроза БПЛА, причем, по всей Ростовской области. Как обычно, жителей просили покинуть открытые участки местности, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
В сложившейся обстановке важно сохранять бдительность. Напомним, ночью 19 апреля в ходе воздушной атаки на донской регион в Таганроге были повреждены коммерческие предприятия, механический колледж, десять автомобилей, загорелась территория складских помещений, а трем жителям понадобилась медицинская помощь.
