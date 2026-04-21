Краснокнижный гриб заметили в нацпарке «Зигальга»

Саркосому часто называют ведьминым котелком.

Источник: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Под пологом леса в национальном парке «Зигальга» появился ведьмин котелок, или саркосома шаровидная — гриб, занесенный в Красную книгу России. Внешне он отличается от всех своих сородичей, причем не только необычной шарообразной формой, отметили в пресс-службе нацпарка.

Плодовое тело гриба наполнено желеобразной жидкостью, которую в народе называют «земляным маслом». На пике плодоношения «масло» вместе со спорами каждые две-три минуты выбрасывается наружу, после чего кожица сморщивается, а остатки гриба сгнивают.

уточнили в Зигальге

Ведьмин котелок можно назвать непривередливым грибом, поскольку он может начать расти даже под снегом. А плодоносит саркосома с марта по май.

Ранее мы писали о том, что территорию нацпарка украсила золотянка — устойчивый к капризам погоды первоцвет.