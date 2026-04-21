Проклятие Пугачевой: умер уже второй пародист певицы Золотов

Алексей Золотов, один из самых известных двойников Аллы Пугачевой, умер в возрасте 57 лет. Артист, прославившийся необычайным сходством со знаменитой артисткой, стоял у истоков фестиваля «Пугачевская весна». Его хороший знакомый, теле- и радиоведущий, продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин в беседе с aif.ru рассказал о тяжелых болезнях, материальных трудностях и последних годах жизни человека, чей образ был неразрывно связан с ушедшей эпохой пародийного жанра.
Болезни и спасение: как Пугачева и Галкин помогли пародисту.
Алексей Остудин отметил, что у артиста в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад речь шла о спасении жизни, и тогда на помощь пришла та, кого он пародировал.
«Несколько лет назад у него уже были очень серьёзные проблемы, я точно не помню диагноз. Мы собирали деньги на операцию. Тогда Алла Пугачёва и Максим Галкин* присоединились к сборам и перевели деньги», — рассказал собеседник издания.
Медики смогли помочь артисту и спасти его, подарив еще несколько лет жизни.
Роковой скачок сахара.
Алексей Остудин поделился, что Золотов много лет болел сахарным диабетом, что и привело к фатальным последствиям.
«Как мне сказали наши общие друзья, был какой-то резкий скачок уровня сахара, видимо. Ну, обычно же это действительно опасная очень история. Можно в кому впасть и, собственно, из неё не выйти», — поделился он.
По словам Остудина, жизнь Золотова и раньше висела на волоске. Артист пережил трагический инцидент задолго до проблем с эндокринной системой.
«Мы с ним познакомились, наверное, году в девяносто седьмом. У него был какой-то инцидент с ножевым ранением в область сердца. Ну, какая-то бытовая ссора была. Это было очень давно», — добавил он.
При этом в окружении Золотова отметили, что он давно тяжело болел.
«У него была онкология. Он долго боролся с этим заболеванием. Умер 18 апреля около 20:00», — рассказала знакомая Золотова, отметив, что 11 лет назад, также в апреле, умер другой известный пародист Пугачевой Андрей Рябушинский.
Последние годы в Сергиевом Посаде.
Алексей Остудин поделился, что несмотря на былую славу, последние годы выдались для двойника Примадонны непростыми в финансовом плане.
«В последние годы он испытывал определенные материальные затруднения. Эта ситуация складывалась из двух моментов. Всё-таки и здоровье изначально у него не всегда было хорошим. Сыграло роль и то, что интерес к пародийному жанру угас, скажем прямо. Сказались и особенности, связанные с непосредственно с Аллой Пугачёвой», — поделился он.
По словам Остудина, Золотов продолжал заниматься творчеством, но уже в более скромных масштабах, перебравшись из столицы в Подмосковье.
«Жил он в Сергиевом Посаде, он давно уехал из Москвы, тоже, скорее, по экономическим причинам. Там он периодически работал, сотрудничал и с какими-то местными ДК, и с какими-то пансионатами, домами отдыха, где делал концертные программы», — отметил собеседник издания.
Погружение в религию.
Остудин признался, что в последний год с Золотовым стало сложно общаться из-за его глубокого погружения в религиозные искания.
«Даже в такие разухабистые времена девяностых он часто ходил в церковь. Он верующим был всегда. Другое дело, что последний год действительно он как-то вот стал слишком, на мой взгляд, сильно фокусироваться на этом вопросе, потому что всё-таки с ним не всегда было легко общаться. При этом у него было своё собственное видение того, как церковь должна служить обществу, и как общество должно служить в церкви. То есть он не был прихожанином, который поддерживает всё, что происходит в церкви», — добавил он.
Прощание с Алексеем Золотовым пройдёт 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-посадской больницы.
* Признан в России иностранным агентом.