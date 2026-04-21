ОАЭ пригрозили перейти с доллара США на юани: вот при каком условии

В ходе переговоров с американскими чиновниками представители ОАЭ предупредили, что при нехватке долларов их страна может перейти на использование китайской валюты. Речь идет о расчетах за нефть и другие операции.
При этом, по словам представителя ОАЭ, Центробанк страны не получал от США предложения о своп-линии для дешевого вливания долларов в поддержку дирхама.
Дирхам ОАЭ привязан к доллару и подкреплен резервами примерно на $270 млрд, уточнила газета.
Как сообщал Bloomberg, Индия уже начинает отказываться от доллара США при расчетах за российскую нефть. Нью-Дели переходит на альтернативные валюты. Эксперты связывают это решение с политикой Вашингтона и стремлением Индии уменьшить зависимость от американской валюты на фоне геополитической напряженности.
Напомним о последствиях войны в Иране для Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость бензина в марте выросла более чем на 30%. Дизель поднялся в цене на 72%. В стране цены на топливо устанавливаются на месяц вперед в зависимости от мировых цен на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о двустороннем перемирии сроком в две неделе. Однако Израиль и ОАЭ отражали ракетную атаку на фоне слов Трампа о перемирии. За час были зафиксированы два пуска ракет из Ирана, сирены звучали в ряде городов центра Израиля, в том числе в Тель-Авиве.
Позднее Объединенные Арабские Эмираты также подверглись ракетным атакам Ирана.
При этом Росавиация накануне сняла ограничения на полеты из России в Объединенные Арабские Эмираты. Самолетам снова разрешено летать над Ираном, но рейсы в Иран будут согласовываться с рекомендациями местных властей. Авиаэксперт Роман Гусаров подчеркнул, что россияне утратили доверие к полетам в ОАЭ, хотя ранее направление считалось одним из самых надежных. Теперь же этот транспортный хаб будет восприниматься как потенциально небезопасный.