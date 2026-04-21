Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ пригрозили перейти с доллара США на юани: вот при каком условии

WSJ: ОАЭ намерены отказаться от доллара в случае его дефицита.

Источник: Комсомольская правда

ОАЭ ведут переговоры с США о финансовой поддержке из-за ближневосточного конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

В ходе переговоров с американскими чиновниками представители ОАЭ предупредили, что при нехватке долларов их страна может перейти на использование китайской валюты. Речь идет о расчетах за нефть и другие операции.

При этом, по словам представителя ОАЭ, Центробанк страны не получал от США предложения о своп-линии для дешевого вливания долларов в поддержку дирхама.

Дирхам ОАЭ привязан к доллару и подкреплен резервами примерно на $270 млрд, уточнила газета.

Как сообщал Bloomberg, Индия уже начинает отказываться от доллара США при расчетах за российскую нефть. Нью-Дели переходит на альтернативные валюты. Эксперты связывают это решение с политикой Вашингтона и стремлением Индии уменьшить зависимость от американской валюты на фоне геополитической напряженности.

Напомним о последствиях войны в Иране для Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость бензина в марте выросла более чем на 30%. Дизель поднялся в цене на 72%. В стране цены на топливо устанавливаются на месяц вперед в зависимости от мировых цен на энергоносители.

На фоне войти США и Израиля против Ирана Эмираты также подвергались атакам.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о двустороннем перемирии сроком в две неделе. Однако Израиль и ОАЭ отражали ракетную атаку на фоне слов Трампа о перемирии. За час были зафиксированы два пуска ракет из Ирана, сирены звучали в ряде городов центра Израиля, в том числе в Тель-Авиве.

Позднее Объединенные Арабские Эмираты также подверглись ракетным атакам Ирана.

При этом Росавиация накануне сняла ограничения на полеты из России в Объединенные Арабские Эмираты. Самолетам снова разрешено летать над Ираном, но рейсы в Иран будут согласовываться с рекомендациями местных властей. Авиаэксперт Роман Гусаров подчеркнул, что россияне утратили доверие к полетам в ОАЭ, хотя ранее направление считалось одним из самых надежных. Теперь же этот транспортный хаб будет восприниматься как потенциально небезопасный.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше