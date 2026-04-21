Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 сибиряков не смогли вылететь из Вьетнама в Барнаул

Авиакомпания отменила рейс из Нячанга (Вьетнам) в Барнаул, из-за чего более 40 российских туристов потеряли билеты и деньги.

Источник: НДН.ИНФО

Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома». По словам туристки Дарьи, накануне вылета она получила сообщение от авиакомпании об аннулировании билетов. Средства пообещали вернуть в течение нескольких дней. Как выяснилось, в аналогичной ситуации оказались 45 человек.

Организованных туристов разместили в отелях и отправили на родину альтернативным рейсом. Дарье и её мужу, в связи с тем, что билеты они покупали самостоятельно, а не через туроператора, пришлось самим оплатить проживание в отеле и покупку новых билетов. В результате паре пришлось лететь в Барнаул из Нячанга с двумя пересадками в Москве и Новосибирске, что привело к дополнительным расходам около 30 тысяч рублей.

Татьяна Картавых.