Более 40 сибиряков не смогли вылететь из Вьетнама в Барнаул

Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома». По словам туристки Дарьи, накануне вылета она получила сообщение от авиакомпании об аннулировании билетов. Средства пообещали вернуть в течение нескольких дней. Как выяснилось, в аналогичной ситуации оказались 45 человек.
Организованных туристов разместили в отелях и отправили на родину альтернативным рейсом. Дарье и её мужу, в связи с тем, что билеты они покупали самостоятельно, а не через туроператора, пришлось самим оплатить проживание в отеле и покупку новых билетов. В результате паре пришлось лететь в Барнаул из Нячанга с двумя пересадками в Москве и Новосибирске, что привело к дополнительным расходам около 30 тысяч рублей.
Татьяна Картавых.