Жители Владивостока начали выбирать объекты для благоустройства в 2027 году

В голосовании может принять участие любой житель столицы Приморья старше 14 лет. Для этого нужно зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться через Госуслуги, выбрать город и из списка предложенных общественных территорий выбрать наиболее желаемую для преображения.

Выбрать можно из 15 следующих пространств:

Сквер «Октябрьский»

Сквер «Чайка»

Сквер в районе Полярной, 1

Сквер Рыбацкой Славы (ул. Калинина, 217)

Сквер им. Анны Щетининой (ул. Крыгина, 80)

Сквер в районе Калинина, 39−41

Сквер имени Острякова

Сквер в районе Ильичева, 14−16

Сквер с видовой площадкой на Овчинникова, 4 — 8

Сквер «Нескучный сад» по адресу Постышева, 7а

Сквер в районе Партизанского проспекта, 37

Сквер «Магнитогорский»

Природный парк «Белая цапля» (ул. Джамбула, 43)

Сквер Михаила Федорова (ул. Бестужева, 36)

Сквер Энергетиков (ул. Верхнепортовая, 9).