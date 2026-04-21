Жители Владивостока начали выбирать объекты для благоустройства в 2027 году

В голосовании может принять участие любой житель столицы Приморья старше 14 лет. Для этого нужно зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться через Госуслуги, выбрать город и из списка предложенных общественных территорий выбрать наиболее желаемую для преображения.
Выбрать можно из 15 следующих пространств:
Сквер «Октябрьский»
Сквер «Чайка»
Сквер в районе Полярной, 1
Сквер Рыбацкой Славы (ул. Калинина, 217)
Сквер им. Анны Щетининой (ул. Крыгина, 80)
Сквер в районе Калинина, 39−41
Сквер имени Острякова
Сквер в районе Ильичева, 14−16
Сквер с видовой площадкой на Овчинникова, 4 — 8
Сквер «Нескучный сад» по адресу Постышева, 7а
Сквер в районе Партизанского проспекта, 37
Сквер «Магнитогорский»
Природный парк «Белая цапля» (ул. Джамбула, 43)
Сквер Михаила Федорова (ул. Бестужева, 36)
Сквер Энергетиков (ул. Верхнепортовая, 9).
«Ежегодно общественные пространства приморской столицы преображаются благодаря жителям. Они активно участвуют в голосовании, обсуждают концепции благоустройства и следят за ходом работ. Такие инициативы помогают лучше понять потребности горожан. Сейчас для нас важно, чтобы каждый внёс свой вклад в формирование комфортной городской среды. Призываю выбрать площадку, где вы хотели бы проводить свободное время, отдыхать с семьёй или встречаться с друзьями», — отметил Григорий Пейхвассер, и. о. заместителя главы администрации Владивостока.
Лишь три объекта из 15 предложенных будут благоустроены. На территории появятся новые пешеходные зоны, места отдыха, озеленение, малые архитектурные формы. Жители Владивостока сами выберут, какие именно городские уголки расцветут: три пространства, набравшие больше всего голосов будут приведены в порядок уже в следующем году.
Голосование продлится до 12 июня.