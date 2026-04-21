Нижегородцам рассказали о мерах безопасности при сборе первых весенних грибов

Весной в лесу появляются первые грибы, которые можно собирать и употреблять в пищу. Однако стоит соблюдать ряд мер безопасности, чтобы не отравиться дарами природы. Об этом в беседе с 450media.ru рассказали в Роспотребнадзоре.
Главное — не собирать те грибы, в которых вы не уверены. Среди грибов часто встречаются ядовитые двойники, поэтому нужно достаточно хорошо разбираться в их разновидностях.
Специалисты также советуют не собирать дары леса рядом с оживленными дорогами, возле свалок и производств — такие грибы накапливают вредные вещества.
Не стоит проверять на съедобность грибы народными средствами, хранить грибы нужно отдельно от других продуктов, а перед приготовлением тщательно промывать каждый гриб и обрезать поврежденные участки.
Готовить грибы нужно строго по рецептам, где зачастую необходимо их отваривать или часто менять воду при их мытье.
В случае, если после поедания грибов появляются тошнота, желудочная боль и головокружение, необходимо вызвать скорую помощь.