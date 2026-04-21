Танк взорвался на полигоне в Японии, пострадали четыре человека

Танк взорвался на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в японской префектуре Оита. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил местный телеканал OBS.
Уточняется, что три человека находятся в критическом состоянии с остановкой сердца и дыхания, одна женщина получила тяжелые травмы.
— В ходе танковых учений взорвался снаряд, — сказано в статье.
Двое американских военнослужащих пострадали от нападения медведя на тренировочной территории военной базы на Аляске. Об этом 17 апреля сообщило агентство Associated Press. Инцидент произошел 16 апреля, когда военнослужащие участвовали в тренировках по ориентированию на местности в Арктик-Вэлли — части тренировочной территории объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон.
Пожар случился на американском атомном авианосце Dwight D. Eisenhower во время планового технического обслуживания. Об этом 17 апреля сообщили в институте ВМС Соединенных Штатов. По предварительным данным, инцидент произошел 14 апреля. Возгорание было оперативно локализовано и потушено совместными усилиями экипажа и сотрудников верфи.