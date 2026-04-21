В Красноярске благоустроят площадь и фонтан у ГорДК

Реконструкция фонтана станет частью более масштабного благоустройства площади перед Дворцом культуры. В 2026 году территория вошла в план обновления по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За ее преображение проголосовали более 30 тысяч жителей, и работы на объекте уже начались.