В Красноярске благоустроят площадь и фонтан у ГорДК

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчика для ремонта фонтана возле Культурного центра на улице Высотной. Начальная стоимость контракта составляет 14,3 млн рублей.
Проект предусматривает комплексный ремонт: замену облицовки, восстановление чаши, устройство новой гидроизоляции, обновление труб, форсунок и насосного оборудования, а также модернизацию всех инженерных систем. Завершить работы подрядчик должен до 1 августа.
Реконструкция фонтана станет частью более масштабного благоустройства площади перед Дворцом культуры. В 2026 году территория вошла в план обновления по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За ее преображение проголосовали более 30 тысяч жителей, и работы на объекте уже начались.
В рамках благоустройства на площади установят скамьи, уличные стулья и оригинальные столики из бетона и дерева, появятся навесы с качелями, современное освещение и сцена для уличных выступлений.
Особое внимание уделят озеленению: планируется создать «зеленый щит» из деревьев и кустарников, который защитит зону отдыха от шума проспекта Свободный. По периметру обустроят уютные пространства с клумбами, цветниками и многолетними растениями. Дополнит проект необычное мощение с элементами озеленения.