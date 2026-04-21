Омский фонд капремонта потребовал взнос за подвал

Прокуратура Нижнеомского района Омской области по обращениям граждан провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщили в надзорном ведомстве, были выявлены многочисленные нарушения.
«Установлено, что в сентябре-октябре 2025 года фондом жильцам многоквартирного дома № 6 по ул. 30 лет Победы с. Нижняя Омка направлены квитанции с начислениями взносов за капитальный ремонт цокольного этажа за период с 2014 по октябрь 2025 года», — сообщили в прокуратуре.
Помимо основной платы, собственникам дома начислили пени за несвоевременное внесение взносов на общую сумму свыше 78 тысяч рублей. При этом, как выяснили прокуроры, взносы за подвал жильцы оплачивали в общей квитанции, а долг и пени были незаконно начислены за помещение, которого фактически в составе общего имущества многоквартирного дома не имелось.
По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю фонда представление. После вмешательства надзорного ведомства начисление взносов и пеней за спорное помещение прекращено, а ранее выставленные платежные документы аннулированы.