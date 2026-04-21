Питбайкеры вышли из спячки и терроризируют пешеходов в Новосибирске

В Новосибирске наступило долгожданное тепло, а вместе с ним на улицы города вернулась и старая боль местных жителей — питбайкеры. Маленькие, но шумные мотоциклы, пережившие зимнюю спячку, снова рассекают по дорогам, тротуарам и проезжим частям, заставляя пешеходов и автомобилистов в буквальном смысле оглядываться по сторонам. Горожан возмущает, что водители этих малолитражек, зачастую даже не имеющие номеров, чувствуют себя на дорогах полноправными хозяевами, игнорируя любые правила дорожного движения.
«А че это, нормально, нет? ДПС, работать будем?» Эта фраза как нельзя точнее отражает настроение многих новосибирцев, которые устали лавировать между лихачами на мини-мотоциклах. Люди возлагают надежды на полицию и требуют обратить внимание на проблему, пока сезон только начался и ситуацию ещё можно взять под контроль.