Дуров предрёк Франции ужасные утечки данных

Дуров считает, что это «цветочки». Если правительство добьётся доступа к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей, последующие утечки станут куда разрушительнее.
«Будущие утечки станут ещё более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет», — написал предприниматель в соцсети Х.
Ранее Дуров рассказал, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. По его словам, он по-прежнему является фигурантом масштабного расследования, в рамках которого изучается сразу несколько эпизодов.
