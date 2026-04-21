Новые дома для переселенцев из ветхого жилья строят в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре продолжается строительство жилого многоквартирного деревянного дома, который предназначен для переселения нижнеамурцев из ветхого жилья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже уложены первые три венца по периметру фундамента на улице Советской, 47. Работы, которые начались первой половине апреля, идут полным ходом.
Как уже сообщало наше агентство, в Николаевске-на-Амуре запустили инновационное производство — цех по производству домокомплектов из дерева. Они позволяют очень быстро строить малоэтажные четырнадцатиквартирные дома.
Приоритетом в строительстве жилья для людей, проживающих в домах по договорам социального найма, станет возведение домов как раз из местных материалов, и что очень важно — в деревянном исполнении.
Современные двухэтажные благоустроенные дома составят 10% всего жилья в крае по этой программе.
Уникальная технология изготовления комплектов позволяет сделать дома теплыми, надежными и долговечными.