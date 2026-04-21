Краевед Александр Матвеев рассказал о 10 необычных памятниках Новосибирска

«Почему говорят, что памятник установлен прямо на месте первого светофора в городе? Мы с коллегами негодуем. Ведь впервые в городе установили сразу четыре светофора. Одновременно. Главное, что стоял он в соседнем квартале, а не где сейчас находится памятник. Ошиблись ли когда-то авторы композиции или намеренно запустили такую версию в массы — непонятно. Но историческими фактами лучше не жонглировать. Это точно не место первого светофора», — отмечает краевед Александр Матвеев.