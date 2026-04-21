Краевед Александр Матвеев рассказал о 10 необычных памятниках Новосибирска

Железный трон.
В центре Новосибирска вдоль стены здания № 38 по улице Депутатской находится композиция под названием «Трон». Он сделан из металлических прутьев. Внешне выглядит как кресло на колёсах, на котором висят маленькие фигуры людей. Любой желающий может почувствовать себя главным героем сериала «Игра престолов» и сесть на железный трон.
Памятник установили в 2001 году. Его привезли из Омска. В народе скульптуру прозвали «троном дураков».
Как рассказал порталу Om1.ru краевед, автор public history блога в Telegram-канале Top NSK Александр Матвеев, создатель композиции — известный омский скульптор с узнаваемым стилем Александр Капралов.
«Он хотел создать некую аллегорию власти. Маленькие персонажи символизируют людей во власти и тех, кто стремится к ней. Символично, что скульптура стоит у здания мэрии», — отмечает краевед.
У «трона» есть ещё один случайный символизм. Дело в том, что приобретением памятника и его установкой занималась художественная галерея, которую возглавляла нынешний вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Тогда она была меценатом культуры и не занималась политикой, а теперь работает чиновницей. По мнению краеведа, это символичный факт.
Бизнесвумен с портфелем.
Памятник находится поблизости от театра оперы и балета, на улице Мичурина, 3. Здесь увековечили бизнесвумен, которая одета в солидный костюм, держит в руках портфель и опирается на рабочий стол.
Скульптура под названием «Деловая женщина» создана по заказу производственно-полиграфической компании, которая находится в соседнем здании. Её логотип в виде перевёрнутой буквы А выступает в роли стула. Памятник посвящён женщинам, которые ни в чём не уступают мужчинам.
По словам Александра Матвеева, это одна из первых в городе неформальных, частных скульптур.
«Сейчас такие забавные композиции стали нам привычны, но так было не всегда. До 2000-х годов памятник в городе всегда возводили монументальным, в советском стиле, одобренным государством. Город совсем недавно стал позволять себе вольности в виде необычных скульптур. “Деловая женщина” открыла портал в новую реальность», — рассказывает краевед.
Мальчик с мороженым или половой орган?
Александр Матвеев вспомнил ещё один необычный памятник, который уже снесли, но память о нём новосибирцы хранят. Речь о композиции у подземного перехода у Первомайского сквера, около остановки «Дом Ленина». Она схожа по стилистике с «Деловой женщиной». Есть вероятность, что автор у них один и тот же.
Композиция представляла собой сидящую у перехода мать, которая смотрела на идущего супруга с сыном. В руках ребёнок держал мороженое. Сцена радостная и счастливая. Но известность памятник приобрёл благодаря определённому ракурсу на фотографиях.
«Кто-то заметил, если сделать снимок сбоку, получается провокационная картинка. На снимках под определённым углом рука мальчика с мороженым, которую он держал над головой, напоминала половой орган мужчины. Когда этот факт распространился и о нём стало известно широкой общественности, бедному ребёнку надломили руку и опустили её вниз. Из-за этого памятник стал выглядеть неестественно и уродливо», — поделился Матвеев.
В таком виде памятник ещё несколько лет простоял, но затем его снесли. По словам краеведа, композиция тоже была рекламной. Сидящая у перехода мать держала в руках коробку с обувью с соответствующим логотипом.
Купи семечки с цветами!
Возле Центрального рынка в 2011 году на День города Новосибирска появился забавный памятник продавцу и покупателю. Его автор — барнаульский скульптор Эдуард Добровольский.
Композиция представляет полную женщину в фартуке, которая предлагает мужчине в ушанке купить семечки и цветы. Пока горожанин заинтересованно рассматривает товар, маленькая собака пытается стащить у него из сумки связку сосисок.
Памятник расположен на пересечении улиц Крылова и Каменской. Скульптура высотой более двух метров выполнена из медного сплава по заказу администрации Центрального рынка.
Как рассказал Александр Матвеев, в памятник когда-то врезалась машина и повредила его. Краевед отмечает, что город мог её лишиться, но авторы полюбившейся горожанам композиции решили оставить её. Скульптуру отправили на реставрацию и вскоре вернули на прежнее место.
Первый светофор в городе.
Первый в России памятник светофору установили в Новосибирске в 2006 году. Он посвящён 70-летию со дня основания ГИБДД. На пересечении улиц Серебренниковской и Сибревкома стоит смешной постовой, который приветствует находящийся рядом светофор.
Местонахождение композиции символично. Она расположена возле школы № 12, одной из самых старых в городе. В 1940-х годах рядом с ней установили один из самых первых светофоров, в соседнем квартале. Тогда их специально размещали вблизи учебных заведений, чтобы обезопасить детей.
«Почему говорят, что памятник установлен прямо на месте первого светофора в городе? Мы с коллегами негодуем. Ведь впервые в городе установили сразу четыре светофора. Одновременно. Главное, что стоял он в соседнем квартале, а не где сейчас находится памятник. Ошиблись ли когда-то авторы композиции или намеренно запустили такую версию в массы — непонятно. Но историческими фактами лучше не жонглировать. Это точно не место первого светофора», — отмечает краевед Александр Матвеев.
Телефонные будки.
Между зданием Новосибирской государственной консерватории и городской клинической поликлиникой № 20 по адресу улица Щетинкина, 54 находится Аллея связистов. Её назвали в честь первого генерального директора компании «Сибирьтелеком» Анатолия Никулина.
Примечательна она необычным памятником, с которым даже можно взаимодействовать, — двумя телефонными будками. В них можно не только зайти, но и бесплатно дозвониться до любого абонента в черте Новосибирска. Один из таксофонов позволяет воспользоваться услугами интернет-доступа и видеоконференцсвязи.
Краевед отметил, что как-то раз ему довелось позвонить из такой будки. Тогда ещё мобильный телефон был достаточно редким явлением.
Корреспондент портала Om1.ru проверила возможность сделать звонок. В одной из будок на аппарате находится экран, по которому можно набирать номер телефона. Только связаться с близкими не получилось из-за плохо работающего тачпада (указательное устройство ввода, предназначенное для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру, телефону — прим. Om1.ru). Хочешь ввести цифру восемь, а высвечивается две девятки. Хочешь стереть ошибку, а кликаются тройки. В общем, больше 20 попыток ввести номер не увенчались успехом.
В Аллее часто любят делать тематические снимки фанаты сериала «Доктор Кто». Дело в том, что в произведении главный герой перемещался на схожей синей будке сквозь пространство и время. Помимо телефонных будок, в округе можно сфотографироваться с арками и светильниками в виде телефонных аппаратов. Скамейки выполнены в форме дисков старых телефонов. На Аллее можно подключиться к бесплатному Wi-Fi.
Книга «КапиталЪ».
В центре Новосибирска на стене дома № 78 по улице Горького когда-то висела огромная железная книга под названием «КапиталЪ». Она была изображена в открытом виде, на страницах могли увидеть текст на латинском языке.
Металлическое украшение размещалось рядом со входом в одноимённый книжный магазин.
«Книжный переехал давно в дом с часами. Это был когда-то культовый и значимый для города магазин в три этажа. Но ничто не вечно под луной. Не настолько читающим оказался город в современную цифровую эпоху. “КапиталЪ” не потянул такую большую аренду и переехал в здание поменьше. Теперь он находится всего на одном этаже», — рассказывает Александр Матвеев.
После закрытия магазина памятник ещё какое-то время висел на стене. Но потом его перенесли на улицу Северную, 27/1 в Ботанический микрорайон.
Мышь-старушка.
Новосибирск славится научными разработками. Неудивительно, что в Академгородке в 2013 году появился памятник главному помощнику исследователей — лабораторной мыши. Металлический грызун в очках вяжет на спицах нить ДНК.
За спиной памятника находится виварий, где разводят лабораторных мышей. А рядом в Институте цитологии и генетики СО РАН уже проводят на них опыты.
«Конечно, тема неоднозначная. С одной стороны, мышей очень жалко. С другой, если над ними не экспериментировать, наука застопорится, так как мы не можем проверять лекарства сразу на людях. В память и уважение подвигу этих бойцов невидимого фронта, благодаря которым мы сейчас живём гораздо комфортнее, установили такой нестандартный памятник», — говорит Александр Матвеев.
Памятник электромонтёру.
У дома № 80 на улице Семьи Шамшиных не каждый заметит памятник композитного электромонтёра. Его можно увидеть, если поднять голову вверх. Скульптуру установили в 2013 году к 80-летию электросетей.
«Фонарь, на котором висит электромонтёр, действующий. Он освещает улицу по вечерам. Это ещё больше оживляет памятник. Как будто специалист только что починил фонарь и радуется проделанной работе», — рассказал порталу краевед.
Поблизости закопана капсула с посланием работникам этой сферы. Открыть её можно будет в 2033 году.
Швейная машинка «Зингер».
В 2011 году на пересечении улиц Сибревкома и Серебренниковской установили скульптуру в честь швейной машинки «Зингер», на которой шили платья советские женщины. Композиция выполнена из металла.
Все узоры и мелкие детали соответствуют реальному образцу. Открытие памятника приурочили к 90-летию фабрики «Синар».
Краевед Александр Матвеев отметил, что арт-объект портят огромные буквы с адресом сайта фабрики, которые нанесены на памятник. Он считает, что желающих сделать фотографию со швейной машинкой останавливает навязчивая реклама.
Это не все необычные скульптуры и памятники Новосибирска. Прогуливаясь по городу и заглядывая во дворы, можно наткнуться на множество небольших композиций. Город всегда можно открыть с новой стороны.