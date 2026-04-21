В ГД предложили штрафовать и лишать свободы за фиктивные сертификаты для мигрантов

В России могут выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка для мигрантов. С таким предложением выступил депутат ГД Сергей Миронов.
Речь идёт о сертификатах, которые нужны мигрантам для получения гражданства РФ. Поправки в Уголовный кодекс будут внесены на рассмотрение во вторник 21 апреля.
За поддельные сертификаты предлагается лишать свободы на срок до шести лет и налагать крупные штрафы.
«Существующие санкции не в полной мере учитывают степень общественной опасности подделки сертификатов для мигрантов на знание языка», — объяснил необходимость нововведения Миронов в беседе с РИА Новости.
Тем временем в Рязанской области предъявили окончательное обвинение четверым выходцам из Средней Азии в возрасте от 24 до 31 года. По данным следствия, в 2025 году приезжие наладили продажу поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России.