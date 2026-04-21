В ГД предложили штрафовать и лишать свободы за фиктивные сертификаты для мигрантов

Тем временем в Рязанской области предъявили окончательное обвинение четверым выходцам из Средней Азии в возрасте от 24 до 31 года. По данным следствия, в 2025 году приезжие наладили продажу поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России.