В ГД предложили штрафовать и лишать свободы за фиктивные сертификаты для мигрантов

Миронов: за фиктивные сертификаты для мигрантов нужна уголовная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

В России могут выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка для мигрантов. С таким предложением выступил депутат ГД Сергей Миронов.

Речь идёт о сертификатах, которые нужны мигрантам для получения гражданства РФ. Поправки в Уголовный кодекс будут внесены на рассмотрение во вторник 21 апреля.

За поддельные сертификаты предлагается лишать свободы на срок до шести лет и налагать крупные штрафы.

«Существующие санкции не в полной мере учитывают степень общественной опасности подделки сертификатов для мигрантов на знание языка», — объяснил необходимость нововведения Миронов в беседе с РИА Новости.

Тем временем в Рязанской области предъявили окончательное обвинение четверым выходцам из Средней Азии в возрасте от 24 до 31 года. По данным следствия, в 2025 году приезжие наладили продажу поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и законодательства России.