Из Владивостока запустили регулярные рейсы на полуостров Песчаный

Регулярное морское сообщение с полуостровом Песчаный запустили во Владивостоке. Пять дней в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям — туда и обратно будет курсировать теплоход «Пассат», сообщила пресс-служба городской адмиинстрации.