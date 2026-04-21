Из Владивостока запустили регулярные рейсы на полуостров Песчаный

Регулярное морское сообщение с полуостровом Песчаный запустили во Владивостоке. Пять дней в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям — туда и обратно будет курсировать теплоход «Пассат», сообщила пресс-служба городской адмиинстрации.
«Время отправления из Владивостока на полуостров Песчаный: 08.30 и 18.00. Время отправления с полуострова Песчаного во Владивосток: 10.00 и 19.30», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что навигация для катамарана «Москва», который будет осуществлять перевозки на острова Попова и Рейнеке, открылась во Владивостоке. Благоприятная погода позволила раньше срока задействовать в маршруте скоростное судно.