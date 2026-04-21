Акция по диспансеризации прошла в поликлинике № 4 Нижнего Новгорода

В поликлинике № 4 более 80 пожилых нижегородцев прошли медицинское обследование в необычной атмосфере с живой музыкой и танцами.

В городской поликлинике № 4 Нижнего Новгорода состоялась тематическая акция по диспансеризации граждан пенсионного возраста. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, отметив, что мультидисциплинарная команда врачей провела комплексные обследования для обеспечения преемственности медицинской помощи пожилым пациентам.

В рамках мероприятия более 50 человек прошли обучение в «Школе по профилактике падений», а 45 участников вакцинировались от пневмококковой инфекции. Помимо стандартных анализов и диагностики, таких как ЭКГ и маммография, специалисты провели скрининг на выявление старческой астении и дали рекомендации по активному долголетию.

Необычный формат с элементами досуга позволил сделать визит к врачу комфортным и позитивным. Акция прошла в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», целью которого является увеличение продолжительности жизни и модернизация первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что об обязательной вакцинации предупредили выезжающих на хадж нижегородцев.