От +6 до +14, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 апреля снова будет прохладно. Низкую температуру сопроводят дожди, грозы и порывистый ветер. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 21 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь. Юго-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с. В ночь на 22 апреля также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западного направления сменится на северо-западное, он будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем, а также при грозе, порывы достигнут 15 м/с.
В Ростовской области во вторник будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на среду местами сохранятся кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах возможен сильный дождь. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, днем, а также при грозе, местами порывы усилятся до 15 — 18 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 21 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +12 — +14 градусов. В ночь на 22 апреля столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +6 до +11 градусов, местами до +17. В ночь на среду ожидается от +5 до +10 градусов, по северу и западу похолодает до 0.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
