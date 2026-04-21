От +6 до +14, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 апреля

В Ростовской области во вторник будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на среду местами сохранятся кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах возможен сильный дождь. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, днем, а также при грозе, местами порывы усилятся до 15 — 18 м/с.