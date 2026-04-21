Жительница Хабаровска проведет семь лет в колонии за смертельный удар ножом

Суд вынес обвинительный приговор по делу о гибели женщины в результате конфликта во время застолья. Трагедия разыгралась в сентябре прошлого года, когда две подруги, ранее вместе отбывавшие срок в колонии, встретились для распития алкоголя. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает суд по Хабаровскому краю, словесная перепалка переросла в драку. Подсудимая З. ударила оппонентку ножом и нанесла серию ударов по голове и шее твердым предметом. Ранение оказалось смертельным из-за сильного кровотечения. Несмотря на то, что обвиняемая отрицала часть нанесенных травм, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу.
Суд квалифицировал действия З. по части 4 статьи 111 УК РФ. Учитывая криминальное прошлое женщины и общественную опасность деяния, ей определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Весь срок осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.
