В Красноярском крае стартовал отбор на субсидии для переработчиков молока

В Минсельхозе Красноярского края открыт прием заявок на получение субсидий, направленных на компенсацию части расходов при переработке сырого молока.
Поддержка доступна для сельскохозяйственных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выпуском молочной продукции. На реализацию этой меры в 2026 году из федерального и краевого бюджетов выделено 38,6 млн рублей.
«Предприятиям возмещают затраты на приобретение молока для производства пищевой продукции, на покупную энергию всех видов, на обеспечение функционирования производственных помещений, а также на оплату труда работников, занятых на переработке. Кроме этого направления, молокоперерабатывающие предприятия могут претендовать на поддержку при приобретении техники и оборудования, а также при реализации инвестиционных проектов», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
В 2025 году предприятия Красноярского края переработали 280 тысяч тонн сырого молока. За год в регионе произвели 137,2 тыс. тонн молока, 3,3 тыс. тонн сливочного масла, 1,8 тыс. тонн сыра, 5 тыс. тонн творога, 25,7 тыс. тонн кисломолочных продуктов, 11,6 тыс. тонн сметаны и 11,8 млн условных банок сгущённого молока.
Напомним, программа поддержки действует в регионе с 2024 года. В прошлом году субсидии получили 13 местных производителей.