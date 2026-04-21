Роды Елизаветы II: как самая знаменитая женщина подарила монархии четырёх наследников

Интересно, что принцесса Анна унаследовала характер матери: она стала первой королевской дочерью, которая настояла на том, чтобы её собственные дети (Питер и Зара Филлипс) получили титулы не по рождению, а по заслугам. Но тогда, в 1950-м, главной интригой было то, что королева, вопреки протоколу, настояла на присутствии Филиппа во дворце, пусть и не в родильной палате, как принято сейчас. Это был маленький шаг к тому, чтобы мужья в королевской семье перестали играть в сквош во время родов!