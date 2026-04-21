Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 10 жителей России

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Десять человек, включая ребенка, погибли за неделю при ударах ВСУ по субъектам РФ, еще более 120 жителей, в том числе 7 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.