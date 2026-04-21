Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 10 жителей России

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Десять человек, включая ребенка, погибли за неделю при ударах ВСУ по субъектам РФ, еще более 120 жителей, в том числе 7 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 133 мирных жителя: ранены 123 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 10 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае», — сказал он.
Мирошник отметил, что при ударах по гражданским объектам украинские войска использовали различные модификации БПЛА, РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины. При этом 117 мирных жителей — около 87% от всех пострадавших — получили увечья или погибли из-за атак украинских ударных дронов.
Мирошник добавил, что на неделе также зафиксированы случаи дистанционного минирования войсками противника территорий российских субъектов, есть пострадавшие среди мирных жителей РФ. «В ДНР осколочные ранения нижних конечностей получил житель поселка Крутая Балка, в Херсонской области пострадал житель села Солонцы, в Брянской области есть пострадавший в селе Курковичи», — сообщил он.
Всего, по словам собеседника агентства, Киев за неделею выпустил по субъектам РФ почти 3,1 тыс. различных боеприпасов.