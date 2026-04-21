Суд обязал кафе в Минусинске вернуть предоплату за отмененный корпоратив

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Минусинска добилась возврата денег за отмененный новогодний банкет через суд.

Источник: НИА Красноярск

В ее интересах выступило краевое управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в октябре женщина заключила договор с кафе «Макадамия» на проведение корпоратива и внесла предоплату 5 тысяч рублей. В начале декабря заказ пришлось отменить по независящим от нее причинам. Однако в заведении отказались вернуть деньги, сославшись на внутренние правила бронирования, с которыми клиентку не ознакомили.

После письменной претензии кафе вернуло только половину суммы — 2,5 тысячи рублей. Остальные средства возвращены не были.

Роспотребнадзор обратился в суд. В итоге с организации взыскали 5 250 рублей, включая оставшуюся часть предоплаты, компенсацию морального вреда и штраф.