Суд обязал кафе в Минусинске вернуть предоплату за отмененный корпоратив

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Минусинска добилась возврата денег за отмененный новогодний банкет через суд.
В ее интересах выступило краевое управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в октябре женщина заключила договор с кафе «Макадамия» на проведение корпоратива и внесла предоплату 5 тысяч рублей. В начале декабря заказ пришлось отменить по независящим от нее причинам. Однако в заведении отказались вернуть деньги, сославшись на внутренние правила бронирования, с которыми клиентку не ознакомили.
После письменной претензии кафе вернуло только половину суммы — 2,5 тысячи рублей. Остальные средства возвращены не были.
Роспотребнадзор обратился в суд. В итоге с организации взыскали 5 250 рублей, включая оставшуюся часть предоплаты, компенсацию морального вреда и штраф.