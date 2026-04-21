В центре Омска в Оми нашли нефтяные пятна

В центре Омска, в районе Юбилейного моста, в Оми выявили нефтяные пятна. О нарушении Водного законодательства Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора заявило в Едином реестре проверок.
Как сказано в сообщении, нефтяные пятна на реке 30 марта заметил бдительный омич и позвонил в природоохранный орган. По сигналу в ведомстве провели проверку, и данный факт подтвердился.
«Водовыпуски, через которые мог бы осуществляться сброс загрязняющих сточных вод в реку Омь, не обнаружены. Предполагаем, что в связи таянием снега неочищенные ливневые сточные воды вблизи Юбилейного моста по рельефу местности попадают в реку Омь в связи с ненадлежащей эксплуатацией ливневых сооружений в городе Омске», — говорится в сообщении.
В связи с этим 17 апреля администрации Омска было внесено представление.