Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска в Оми нашли нефтяные пятна

Нарушения выявил Росприроднадзор.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска, в районе Юбилейного моста, в Оми выявили нефтяные пятна. О нарушении Водного законодательства Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора заявило в Едином реестре проверок.

Как сказано в сообщении, нефтяные пятна на реке 30 марта заметил бдительный омич и позвонил в природоохранный орган. По сигналу в ведомстве провели проверку, и данный факт подтвердился.

«Водовыпуски, через которые мог бы осуществляться сброс загрязняющих сточных вод в реку Омь, не обнаружены. Предполагаем, что в связи таянием снега неочищенные ливневые сточные воды вблизи Юбилейного моста по рельефу местности попадают в реку Омь в связи с ненадлежащей эксплуатацией ливневых сооружений в городе Омске», — говорится в сообщении.

В связи с этим 17 апреля администрации Омска было внесено представление.