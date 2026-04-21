Первый зампред ВТБ предрекла «уберизацию» российских банков

«При предоставлении лучшего предложения для клиента неважно, кто источник этого предложения — вы говорите, я хочу желтый пиджак с такими-то пуговицами, и у вас должно быть решение, которое вам говорит: смотрите, вот они, все желтые пиджаки, которые в этой стране продаются на разных площадках, выберите для себя лучший. Глазами банка или глазами организации это называется “агент лучшей цены”. То есть это некое решение на базе искусственного интеллекта с цифровой логикой, которая должна быть построена так, что вам по вашему запросу дадут не какое-то конкретное предложение маркетплейса или банка, а дадут лучшее для вас. Это как в финансовом супермаркете, куда заходишь и говоришь: “я хочу депозит”, и у тебя много разных предложений депозитов с разными условиями. Это вариант “уберизации”. На мой взгляд, этот подход будет просто шириться и множиться», — пояснила Скоробогатова.