Первый зампред ВТБ предрекла «уберизацию» российских банков

Чтобы не проиграть в условиях жесточайшей конкуренции на рынке банковских, финансовых и цифровых услуг, банкам придется идти по пути «уберизации», заявила в интервью РБК первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова. Такая же тенденция ждет и маркетплейсы, и крупные торговые площадки, считает она.
«Уберизация» банка — это превращение его в цифровой агрегатор‑платформу, через которую клиенты получают разнообразные финансовые услуги «одним кликом». Термин произошел от названия американской компании Uber, который первый создал цифровую платформу, где соединил клиентов и поставщиков услуг.
Население в России хорошо продвинуто с точки зрения финансовых и цифровых услуг, и конкуренция в обеих этих сферах — жесточайшая, указала Скоробогатова. «Если не вступать в открытые партнерства, если не находить и не давать ценность для клиента, то на очень коротком горизонте компания или организация проиграет. Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути “уберизации”. То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений, банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой. Во всяком случае, мы об этом думаем, и я предполагаю, что в 2027 году такие проекты мы уже увидим на рынке», — отметила первый зампред ВТБ.
Продолжая тему «уберизации», Скоробогатова описала возможное развитие взаимоотношений банков и крупнейших маркетплейсов. Изначально у них был конфликт из-за скидок, которые торговые площадки предлагали клиентам за оплату картой аффилированного с ними банка. Сейчас «этап отрицания» пройден, и банки, и маркетплейсы «находятся на стадии принятия», констатировала первый зампред ВТБ. Следующим шагом на горизонте полугода она видит «некое осмысление новых бизнес-моделей между банками, маркетплейсами и банками маркетплейсов».
«При предоставлении лучшего предложения для клиента неважно, кто источник этого предложения — вы говорите, я хочу желтый пиджак с такими-то пуговицами, и у вас должно быть решение, которое вам говорит: смотрите, вот они, все желтые пиджаки, которые в этой стране продаются на разных площадках, выберите для себя лучший. Глазами банка или глазами организации это называется “агент лучшей цены”. То есть это некое решение на базе искусственного интеллекта с цифровой логикой, которая должна быть построена так, что вам по вашему запросу дадут не какое-то конкретное предложение маркетплейса или банка, а дадут лучшее для вас. Это как в финансовом супермаркете, куда заходишь и говоришь: “я хочу депозит”, и у тебя много разных предложений депозитов с разными условиями. Это вариант “уберизации”. На мой взгляд, этот подход будет просто шириться и множиться», — пояснила Скоробогатова.
Маркетплейсам в ходе «уберизации» придется учиться «вести себя по-другому», подчеркнула первый зампред ВТБ. Потому что партнерство — это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента, и как вы заработаете — и один партнер, и второй«, — сказала Скоробогатова. Она признает, что диалог о таком партнерстве будет непростой со всех сторон, “потому что самое выгодное — всегда оставаться монополистом”.
Ранее замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что традиционная банковская модель себя исчерпала, и «банки в традиционном виде должны, на самом деле, умереть». Причиной этого, по его словам, является высокая стоимость финансового посредничества для экономики и общества. Переход к платформенной модели организации экономики, где не будет посредника, приведет к сокращению транзакционных издержек и окажет давление на традиционный банковский сектор, пояснял Орешкин. Платформа, по его словам, представляет собой не новый вид бизнеса, а «новый способ организации экономической деятельности, который приходит на смену традиционным рыночным рельсам».