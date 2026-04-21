Синоптик Паршина: снега в Московском регионе в ближайшие дни не будет

В ночное время по области температура воздуха может понижаться до минус 1−2 градусов.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Снег не прогнозируется в Московском регионе в ближайшие дни, будут осадки в виде дождя. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Нет, не ожидается [снег]. [Будет] кратковременный дождь, температура в основном положительная. В ночное время по области [температура] может понижаться до минус 1−2 градусов, это во вторник и в среду», — сказала Паршина.

Она добавила, что в эти дни вообще никаких существенных осадков не ожидается, снега точно не будет.