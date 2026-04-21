Восемь МРОТ или отказ: Кто реально претендует на детские пособия в 2026 году

Если дохода нет или он ниже установленного уровня, но есть уважительная причина, пособие всё равно назначат. К таким причинам относятся: уход за ребёнком до трёх лет, уход за инвалидом, очное обучение до 23 лет, срочная служба в армии, длительная болезнь (более трёх месяцев), официальный статус безработного (не более шести месяцев в расчётном периоде). Беременность сроком от 12 недель также считается уважительной причиной.