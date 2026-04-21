В Москве рассказали, что волнует разработчиков при регистрации патентов

Запросы предпринимателей при регистрации патентов можно разделить на две основные группы — от новичков и опытных участников рынка, рассказали РБК в Московском инновационном кластере (МИК).
Новичков интересуют первичная оценка продуктов для комплексной правовой охраны (как товарных знаков, программ для ЭВМ, ноу-хау), способы монетизации интеллектуальной собственности и общий алгоритм получения патентов. Опытные игроки запрашивают патентный поиск для проверки новизны и изобретательского уровня своих разработок, а также помощь в корректировке формул изобретений и полезных моделей с учетом существующих аналогов.
Как сообщили РБК в московском департаменте предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), в 2025 году в России было зарегистрировано свыше 30 тыс. патентов, более трети из них (9,7 тыс.) — в Москве. Это на 7,4% больше, чем годом ранее, уточнили в МИК. Основной рост произошел за счет представителей малого и среднего бизнеса, они обеспечили 35% всех выданных патентов.
Москвичи преимущественно патентовали разработки в области медицинских технологий, фармацевтики, пищевой промышленности, химии и измерительных приборов. В МИК чаще всего за помощью в регистрации обращались разработчики из сфер биотехнологий, информационных технологий, промышленного производства и креативных индустрий. Кластер занимается в том числе сопровождением заявок, обучением и оказывает финансовую поддержку. В частности, компании получают гранты на патентование изобретений и полезных моделей. В 2025 году сервисами в сфере интеллектуальной собственности МИК воспользовались более 600 компаний, профильное обучение прошли свыше 500 заявителей.
В 2023 году в Москве был запущен пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. В рамках программы бизнес может привлечь до 50 млн руб. под 5% или 8,5% годовых. С начала ее реализации Москва выступила поручителем по 52 кредитам на сумму свыше 1,8 млрд руб., рассказали в МИК.
По данным департамента предпринимательства Москвы, в 2025 году Московский инновационный кластер помог зарегистрировать 3,3 тыс. московских патентов (34%). В их числе — клеточные лекарства для лечения дерматологических заболеваний у животных, технология для сушки плазмы крови, программа дистанционного техосмотра транспортных средств.
Среди тех, кто воспользовался поддержкой МИК в прошлом году, оказался «Автофон», разработчик автономных поисковых систем, которые применяются в геодезии, транспорте и сельском хозяйстве. Компания получила кредит под залог прав на объекты интеллектуальной собственности на сумму 30 млн руб. под ставку 5% на первые два года. В залог вошел целый портфель прав, включая товарный знак и несколько программ для ЭВМ. Компания «Техноаналитприбор», которая создает и внедряет поточные анализаторы химического состава руды на конвейерах горно‑обогатительных комбинатов, получила льготный кредит в размере 13,2 млн руб. на обновление продуктовой линейки и программного обеспечения. Производитель фрезерных станков «Бивер Тех», пройдя образовательные программы МИК в сфере интеллектуальной собственности, зарегистировал восемь патентов и семь свидетельств на товарные знаки. Компания масштабировала производство в четыре раза и запланировала запуск новых продуктов.