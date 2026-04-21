Волгоградцы встречают Радоницу: почему в этот день принято ездить на кладбище, и чего нельзя делать на праздник?

— В советские времена людям привили традицию ездить на кладбище на Пасху или Антипасху (на Красную горку). К сожалению, некоторые горожане не понимают и сейчас, что Пасха — это праздник жизни, победы над смертью, и отмечать его нужно именно в храме, в кругу живых, — рассказывает иерей Евгений Гордеев. — А вот спустя девять дней, в день называемых некоторыми «Пасхи мертвых», мы поминаем своих ушедших родственников.