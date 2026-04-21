Последствия шутки: красноярцам рассказали, что будет, если сказать «нет» в ЗАГСе

Торжественная церемония заключения брака — серьезное мероприятие, на котором не место розыгрышам. Кульминация церемонии — вопрос о согласии супругов на вступление в брак. Если жених или невеста решат на ключевой вопрос сотрудника ЗАГСа ответить несогласием, то регистрацию могут отменить. Согласно статье 12 Семейного кодекса РФ, для заключения брака необходимо обоюдное и добровольное согласие мужчины и женщины. Именно это и проверяется во время церемонии — ведь это не просто формальность, а основа будущей семьи, — поясняют в агентстве ЗАГС Красноярского края. Молодоженам советуют относиться к церемонии серьезно и не рисковать ради мимолетного веселья.