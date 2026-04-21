На «Самбекских высотах» откроют выставку о школьных и юношеских годах героев СВО

Музейный комплекс «Самбекские высоты» был открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе. Идея его создания возникла в 2013 году после встречи властей региона с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс размещен на площади около 14 га и включает мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», открытый в 1980 году. Вокруг мемориала созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник Солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка «Прорыв» и амфитеатр, разбит сад Победы.