На «Самбекских высотах» откроют выставку о школьных и юношеских годах героев СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Выставку «Герои родом из детства», посвященную школьным и юношеским годам героев спецоперации, представят в конце мая 2026 года в крупнейшем военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.
«С 26.05.2026 по 30.06.2026 будет проходить выставка “Герои родом из детства”, которая посвящена участникам СВО. На выставке будут представлены предметы, которые расскажут о школьных и юношеских годах кавалеров ордена Мужества — участников СВО. Выставка состоится в преддверии Дня защиты детей на территории Информационно-выставочного центра музея», — сказали в министерстве.
В Информационно-выставочном центре музея в дни майских праздников также можно будет посетить выставку «Трофеи СВО», где представлены предметы, переданные российскими военнослужащими из зоны специальной военной операции.
Музейный комплекс «Самбекские высоты» был открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе. Идея его создания возникла в 2013 году после встречи властей региона с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс размещен на площади около 14 га и включает мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», открытый в 1980 году. Вокруг мемориала созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник Солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка «Прорыв» и амфитеатр, разбит сад Победы.