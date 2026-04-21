Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Самбекских высотах» откроют выставку о школьных и юношеских годах героев СВО

Мероприятие состоится в преддверии Дня защиты детей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Выставку «Герои родом из детства», посвященную школьным и юношеским годам героев спецоперации, представят в конце мая 2026 года в крупнейшем военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.

«С 26.05.2026 по 30.06.2026 будет проходить выставка “Герои родом из детства”, которая посвящена участникам СВО. На выставке будут представлены предметы, которые расскажут о школьных и юношеских годах кавалеров ордена Мужества — участников СВО. Выставка состоится в преддверии Дня защиты детей на территории Информационно-выставочного центра музея», — сказали в министерстве.

В Информационно-выставочном центре музея в дни майских праздников также можно будет посетить выставку «Трофеи СВО», где представлены предметы, переданные российскими военнослужащими из зоны специальной военной операции.

Музейный комплекс «Самбекские высоты» был открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе. Идея его создания возникла в 2013 году после встречи властей региона с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс размещен на площади около 14 га и включает мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», открытый в 1980 году. Вокруг мемориала созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник Солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка «Прорыв» и амфитеатр, разбит сад Победы.