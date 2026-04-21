В Ростовской области из-за ЧП на СКЖД задерживаются 24 пассажирских поезда

В Ростовской области из-за разрушения контактной сети оказался нарушен график движения 24 пассажирских поезда. Сотрудники Южной транспортной прокуратурой контролируют соблюдение прав пассажиров в связи.
«Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8−919−899−87−33», -говорится в сообщении.
Повреждение контактной сети на станции Персиановка произошло поздно вечером 20 апреля. В результате ЧП оказался нарушен график движения пассажирских поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Остановлены были 24 железнодорожных состава, которые следовали в Санкт-Петербург, Кисловодск, Москву, Новороссийск, Пермь, Адлер, Самару, Анапу, Симферополь.
Для устранения последствий ЧП были направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд.
Пассажирам на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Лихая, Новочеркасск и Зверево была предоставлена бутиллированная вода и питание. В общей сложности подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов.
Утром 21 апреля движение удалось возобновить. Тем не менее время отставания от графика составляет от 20 минут до 6,5 часов. Железнодорожники делают все возможное для нормализации движения. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.