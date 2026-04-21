На Дону руководитель отдела угледобывающего предприятия подозревается во взятках

По версии правоохранителей, чиновница брала деньги за оформление социальных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Донские полицейские выявили факты взяточничества в деятельности бывшего начальника отдела одного из госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемая должна была проверять комплектность документов, которые работники угледобывающего предприятия предоставляли для назначения выплат в связи с утратой трудоспособности. В 2018—2019 годах 53-летняя руководительница согласилась принять такие документы от пяти сотрудников за вознаграждение. В итоге она получила от них 435 тысяч рублей. В отношении мужчин, передавших ей эти деньги, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Полицейские продолжают осуществлять оперативное сопровождение уголовного дела для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

