На Дону руководитель отдела угледобывающего предприятия подозревается во взятках

Как выяснили правоохранители, подозреваемая должна была проверять комплектность документов, которые работники угледобывающего предприятия предоставляли для назначения выплат в связи с утратой трудоспособности. В 2018—2019 годах 53-летняя руководительница согласилась принять такие документы от пяти сотрудников за вознаграждение. В итоге она получила от них 435 тысяч рублей. В отношении мужчин, передавших ей эти деньги, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».