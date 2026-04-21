Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: три человека замерзли при спуске с горы в Бурятии

В Бурятии устанавливают личности туристов, замерзших при спуске с горы Мунку-Сардык.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли при спуске с горы в Окинском районе Бурятии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сообщается, что, по предварительным данным, люди умерли от переохлаждения. Они находились на туристическом маршруте, спускались с горы Мунку-Сардык. При этом группа была зарегистрирована. Сейчас специалисты устанавливают личности погибших.

Тем временем выжившая на Камчатке туристка из Петербурга рассказала, как ее друзья замерзли насмерть, а другие члены группы 30 часов боролись за жизнь на морозе.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как трое суток десятки спасателей и волонтеров искали людей, пропавших в горах северного Урала. Их обнаружили всего в 30 километрах от поселка, откуда они начали свой путь. Из пяти человек выжил только один, остальные замерзли насмерть. «КП» разбиралась, как такое могло произойти.