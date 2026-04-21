В красноярский зоопарк привезли краснокнижного аиста из Тувы

В Красноярск доставили спасенного в Туве краснокнижного черного аиста. Об этом рассказали в региональном отделении Русского географического общества.
Ослабленную птицу нашли в районе целебного источника Тарыс Тере-Хольского кожууна. На помощь аисту пришла экспедиционная команда Тувинского республиканского отделения РГО под руководством опытного орнитолога Тайганы Мочек. Благодаря действиям профессионалов пернатого удалось спасти, краснокнижная птица получила имя Тарыс — по месту ее нахождения.
После спасения черного аиста перевезли в Абаканский зоопарк, а теперь Тарыса отправили в красноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей». Сейчас птица находится на карантине, специалисты изучают его состояние. В зависимости от результатов исследований, Тарыс может стать частью программы разведения редких видов животных.
У сотрудников «Роева ручья» есть цель: создать пару для редкой птицы, чтобы сохранить и приумножить исчезающий вид. В вольере парка есть самочка по кличке Чика, которая прибыла в Красноярск двумя годами ранее из Московского зоопарка.
«История Тарыса — это не только рассказ о спасении одной птицы, но и напоминание о важности бережного отношения к природе и о том, как многого можно достичь всем вместе. Ведь все этапы операции по спасению прошли при поддержке Русского географического общества — объединились усилия Тувинского республиканского и Красноярского краевого отделений РГО», — отметили активисты.
